Ancora un caso di Covid-19 nell’Inter. L’ultimo della lista è l’ex romanista Aleksandar Kolarov, risultato positivo al tampone, come annunciato dal club nerazzurro. Il serbo è tornato dal ritiro con la nazionale, con la quale non è però sceso in campo, come successo al compagno Brozovic. Il terzino è l’ennesimo caso alla Pinetina, dopo quelli di Bastoni, Nainggolan, Gagliardini, Padelli, Young, Skriniar e Radu. Un positivo anche per l’Atalanta. Si tratta di Malinovskyi.