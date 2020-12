Corso allenatori al via online: da De Rossi a Vieri, tanti i campioni presenti – FOTO

E’ iniziato oggi il corso allenatori che permette di ottenere la qualifica da allenatore UEFA A. Duecentodieci ore di lezione totali riservate a“calciatori professionisti di lunga esperienza”, al termine delle quali, una volta superato l’esame finale, potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Prevista anche la possibilità di tesseramento come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

Tanti gli allievi ammessi al corso, tra cui gli ex romanisti Daniele De Rossi, Federico Balzaretti, David Pizarro e Gianluca Curci. Oltre a campioni del calibro di Christian Vieri e Alessandro Del Piero, ci sono anche Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Ignazio Abate, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, Stefano Torrisi. La Figc ha immortalato il tutto con uno scatto, divenuto immediatamente virale.