Coronavirus, si ferma anche il campionato australiano – FOTO

Se in Europa le misure restrittive sono già state prese in larga parte dagli stati membri per arginare gli effetti del coronavirus, nella notte anche il calcio in Australia si è dovuto adeguare. A comunicarlo è stata la stessa A-League, sul suo sito ufficiale e sui propri canali social: “Il numero crescente dei contagi rende impossibile il proseguimento del torneo. La Football Federation Australia revisionerà nelle prossime settimane la situazione, con un ulteriore valutazione formale dello stato previsto per il 22 aprile”.