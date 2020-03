Coronavirus, Lombardia isolata: dal Governo il divieto di entrare e uscire, ma il calcio non si ferma

Il Governo sta per emanare un decreto speciale per fronteggiare l’allarme coronavirus. Dalle prossime ore l’ingresso e l’uscita dalla Lombardia sarà consentito solo per “gravi e indifferibili” motivi e per esigenze lavorative. Stessa misura anche per altre province di Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Nello specifico Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesare e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il calcio seguirà l’ordinanza prestabilita nei giorni scorsi. Si potrà giocare, ma a porte chiuse.

Nel provvedimento viene stabilita una “zona di sicurezza” dove sono previste limitazioni strettissime. Saracinesca abbassata per musei, palestre, piscine e teatri. Inoltre, nei bar e nei ristoranti si dovrà mantenere la distanza di un metro, oppure scatterà la sospensione dell’attività.