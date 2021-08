Conference League, Il CSKA Sofia batte il Cherno More in campionato

Gli avversari della Roma nel girone vincono si portano a casa i 3 punti nella massima serie bulgara

Il CSKA, avversaria della Roma nella prima giornata della fase a gironi di Conference League il 16 settembre, vince in campionato lo scontro diretto contro il Cherno More per 0-1. Decisivo il gol di Jordy Caicedo che regala i 3 punti ai suoi. Percorso netto finora per il CSKA che ha guadagnato 9 punti in 3 partite. La Roma di Mourinho è avvertita ed è chiamata a fare lo stesso oggi all'Arechi contro la Salernitana.