Chelsea, clausola da record per ingaggiare Potter. Ma Mourinho è sul podio

Al terzo posto c'è lo Special One: il Real Madrid nel 2010 spese 16 milioni di euro per portarlo via dall'Inter dopo la conquista del Triplete

Il Chelsea ha da poco esonerato Tuchel dopo la sconfitta in Champions League. Il nuovo allenatore del club londinese è Graham Potter. L'ex mister del Brighton & Hove Albion è stato pagato circa 23 milioni di euro. Il costo della clausola pagata dal Chelsea, spiega il quotidiano inglese The Times, è complessivamente di 22 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro): 20 milioni di sterline per il nuovo allenatore e altri 2 milioni per liberare la squadra di cinque persone all’interno dello staff che ha seguito il tecnico. Sull'ultimo gradino del podio c'è José Mourinho, il Real Madrid nel 2010 spese 16 milioni di euro per portarlo via dall'Inter dopo la conquista del Triplete. Al secondo posto c'è Nagelsmann (20 milioni).