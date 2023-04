Champions, Milan-Napoli 1-0: Bennacer decide il primo round della sfida italiana

La sfida tutta italiana di andata dei quarti di finale di Champions League Milan-Napoli finisce 1-0. Nella prima mezzora di gioco il Napoli comanda il gioco e impensierisce più volte la difesa rossonera. Però sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 40' con Bennacer su assist di Leao. Poi rossoneri vicinissimi al 2-0 con la traversa piena colpita da un colpo di testa di Kjaer. Nella ripresa la partita è più e equilibrata, con i due tecnici che ricorrono ad alcuni cambi. Il Napoli in dieci dal 73' per l'espulsione di Anguissa che salterà la sfida di ritorno. Spalletti al San Polo dovrà fare a meno anche di Kim che, diffidato, è stato ammonito. Nei minuti finali Maignan dice no ad una conclusione a rete di Di Lorenzo e poi Oliveira di testa sfiora la traversa. Nell'altra sfida dei quarti di finale di Champions in programma stasera, il Real Madrid ha battuto 2-0 in casa il Chelsea con i gol di Benzema e Asensio.