Champions, Milan-Chelsea 0-2: decidono Jorginho e Aubameyang

Rossoneri in inferiorità numerica dal 18' per un cartellino rosso a Tomori

A San Siro vince il Chelsea 2-0 sul Milan grazie ai gol di Jorginho su rigore e di Aubameyang. Discutibile il penalty concesso al 18' agli inglesi dall'arbitro tedesco Siebert che in quell'occasione ha anche espulso Tomori, condizionando così in modo decisivo la partita. Il Milan in classifica resta ultimo nel girone a 4 punti insieme alla Dinamo Zagabria, ma con due vittorie può passare il turno.