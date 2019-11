Champions League, l’Inter vince a Praga e spera ancora. Pari Napoli a Liverpool: basta un punto

Si è conclusa la due giorni di Champions League, fondamentale anche per le italiane in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Ieri le vittorie di Juventus e Atalanta, stasera erano impegnate in trasferta Inter e Napoli, entrambe tornate soddisfatte a casa. I nerazzurri erano obbligati a vincere in casa dello Slavia Praga dopo la rimonta shock subita a Dortmund. La squadra di Conte soffre i cechi, ma va avanti con Lautaro Martinez prima del pareggio su rigore dello Slavia con tanto di polemiche per l’intervento del Var, che annulla il raddoppio di Lukaku e dà il penalty ai padroni di casa. L’Inter reagisce, rischia ma nel finale trova altri due gol grazie al belga (che prima aveva colpito la traversa) e all’argentino. Il 3-1 finale, unito all’1-3 subito dal Borussia Dortmund al Barcellona, lascia più di qualche speranza ai nerazzurri.

Nell’ultima giornata, infatti, gli uomini di Conte per passare il turno dovranno vincere a ‘San Siro’ con i blaugrana già certi del primo posto. Altrimenti bisognerà vedere il risultato dei tedeschi, a pari punti e indietro negli scontri diretti. Per questo all’Inter basterebbe fare lo stesso risultato del Borussia. Va meglio al Napoli, che in casa dei campioni d’Europa del Liverpool escono con un punto d’oro: l’1-1 finale è frutto dei gol di Mertens e Lovren. Alla squadra di Ancelotti basta un punto nell’ultimo match in casa contro il Genk già fuori da tutto. Il Salisburgo, terzo a -2 dagli azzurri (che hanno ancora chance per passare da primi), può ancora sperare ricevendo i ‘Reds’, che ancora non sono certi di andare agli ottavi. Nelle altre partite ‘suicidio’ del Benfica, che si fa recuperare due gol dal Lipsia ed è quasi fuori mentre i tedeschi sono aritmeticamente qualificati. Lo Zenit, invece, batte il Lione e lo raggiunge a 7 punti al secondo posto: si decide tutto nell’ultima giornata. Pareggio tra Valencia e Chelsea per 2-2, ora rispettivamente a 8 e 9 punti dietro al già qualificato Ajax, vittorioso 2-0 a Lilla.

LIVERPOOL-NAPOLI 1-1: 21′ Mertens (N), 65′ Lovren (L)

GENK-SALISBURGO 1-4: 43′ Daka (S), 45′ Minamino (S), 69′ Hwang (S), 85′ Samata (G), 87′ Halaand (S)

BARCELLONA-BORUSSIA DORTMUND 3-1: 29′ Suarez (B), 33′ Messi (B), 67′ Griezmann (B), 77′ Sancho (BO)

SLAVIA PRAGA-INTER 1-3: 19′ e 88′ Lautaro (I), 35′ rig. Soucek (S), 80′ Lukaku (I)

LIPSIA-BENFICA 2-2: 20′ Pizzi (B), 59′ Vinicius (B), 89′ e 96′ Forsberg (L)

LILLE-AJAX 0-2: 2′ Ziyech, 59′ Promes

Le partite delle 18:55

VALENCIA-CHELSEA 2-2: 40’ Soler (V), 41’ Jovacic (C ), 50’ Pulisic (C ), 82’ Wass (V)

ZENIT-LIONE 2-0: 42’ Dzyuba, 84’ Zhirkov