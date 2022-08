Champions League, definiti gli otto gironi. Sfortunate le italiane

In attesa dei sorteggi di Europa League, in programma per domani alle 13, questo pomeriggio sono stati definiti gli accoppiamenti per la prossima Champions League. Non fortunate le italiane in particolar modo l'Inter e il Napoli che sono state sorteggiate rispettivamente con Bayern Monaco e Barcellona, Ajax e Liverpool. Anche la Roma dovrà guardare attentamente alla prima fase di questa nuova Champions League perché come sempre le terze di ogni girone "scenderanno" in Europa League e potranno dunque essere avversarie dei giallorossi.