Champions, Inter-Viktoria Plzen 4-0: i nerazzurri mandano il Barça in Europa League

Tre punti e una bella soddisfazione. L'Inter batte il Viktoria Plzen 4-0 grazie ai gol di Mkhitaryan, Dzeko (doppietta) e Lukaku. Con questo risultato i nerazzurri sono matematicamente qualificati agli ottavi di finale con 90 minuti di anticipo, e spediscono il Barcellona in Europa League. La squadra di Inzaghi può ancora sperare nella vittoria del girone, solo se il Barcellona fermerà il Bayern Monaco. Anche un pareggio potrebbe bastare, con i nerazzurri che dovranno poi giocarsi il tutto per tutto in Baviera.