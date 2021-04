Champions, il Real vince 3-1 col Liverpool. Ok il City: 2-1 al Borussia Dortmund

Torna la Champions League con i quarti di finale. Le gare d’andata vanno alle due squadre di casa, Real Madrid e Manchester City: i Blancos di Zidane battono 3-1 il Liverpool nel remake della finale del 2018 grazie ai gol di Vinicius e Asensio al 27′ e al 36′ del primo tempo. Salah accorcia le distanze al 51′ ma ancora Vinicius fa 3-1 al 65′ e permette al Real Madrid di mettere un piede in semifinale. Sospiro di sollievo per il Manchester City di Guardiola, che vince 2-1 in casa con il Borussia Dortmund: decide un gol di Foden al 90′ dopo che Reus aveva pareggiato il vantaggio di De Bruyne. Domani Porto-Chelsea e Bayern Monaco-Psg.