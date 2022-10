Champions: Chelsea-Milan 3-0 e Juventus-Maccabi 3-1

I bianconeri conquistano i primi tre punti in questa edizione grazie alla doppietta di Rabiot e al gol di Vlahovic

La Juventus di Max Allegri non sbaglia e porta a casa i primi tre punti in questa edizione di Champions League. I bianconeri battono il Maccabi Haifa per 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot e al gol di Vlahovic.