Calciomercato, Benatia verso il ritorno in Italia: Genoa interessato

Il difensore marocchino ha chiuso ufficialmente la sua avventura all'Al Duhail ed è pronto a tornare in Serie A

Medhi Benatia potrebbe tornare in Italia nella prossima finestra di calciomercato. Dopo aver chiuso ufficialmente con l'Al Duhail, squadra del Qatar, il difensore ex Roma a 34 anni compiuti sta vagliando le proposte per la prossima avventura. Come riporta la BBC, sulle sue tracce ci sarebbe il Genoa, che ha salutato Zapata e sta cercando un uomo d'esperienza per sostituirlo. Recentemente Benatia era stato anche accostato alla Roma, ma eventuali trattative per un ritorno a Trigoria non si sono mai concretizzate.