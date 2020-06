Brescia, tegola Bisoli: infortunio casalingo e stagione finita

Piove sul bagnato per il Brescia. La situazione disperata di classifica impone alla squadra di Diego Lopez una rimonta dall’ultimo posto per recuperare gli attuali 10 punti di svantaggio dalla salvezza. In 12 partite una missione quasi impossibile, che si complica ulteriormente considerando gli infortuni di Cistana e Chancellor, i due centrali titolari, e soprattutto Dimitri Bisoli. Il centrocampista, titolarissimo del Brescia, è rimasto vittima di uno sfortunato infortunio casalingo: come riporta ‘Il Giornale di Brescia’, il classe ’94 avrebbe subìto la lesione di un tendine rotuleo scivolando su un gradino. Per il giocatore è prevista l’operazione già domani, ma la stagione sembra ormai finita (sabato 11 luglio è in programma Brescia-Roma).