Braga, in Coppa 1-1 contro il Porto. Infortunio gravissimo per David Carmo: esce in ambulanza

Il Braga ha pareggiato 1-1 col Porto nell’andata della semifinale della Coppa di Portogallo. Al vantaggio della squadra di Conceiçao con Taremi al 9′ ha risposto Fransergio addirittura al decimo minuto di recupero del secondo tempo. Un maxi extra-time determinato soprattutto dal gravissimo infortunio al perone della gamba destra (sospetta frattura) del difensore David Carmo, che è stato portato via in ambulanza – in panne e spinta dai giocatori – tra gli sguardi spaventati dei compagni di squadra e degli avversari. Ovviamente non ci sarà contro la Roma in Europa League, la sua stagione rischia di finire in anticipo.