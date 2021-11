Balzaretti è il nuovo ds del Vicenza: contratto biennale

L'ex giallorosso ritorna in un club dopo l'avventura con la Roma

Il Vicenza ha annunciato il suo nuovo Direttore Sportivo: si tratta di Federico Balzaretti, ex difensore della Roma, che una volta appese la scarpe al chiodo ha operato nel club nella gestione Monchi. Questo il comunicato del club: “La società LR Vicenza comunica che il sig. Federico Balzaretti ha sottoscritto un accordo biennale con il club biancorosso nel ruolo di Direttore Sportivo, a partire dalla data odierna. Balzaretti, classe 1981, nella carriera da giocatore ha vestito le maglie di Roma, Palermo, Fiorentina, Juventus, Torino, Siena e Varese registrando 221 presenze in Serie A, 130 in Serie B e 44 in Serie C e 16 in Nazionale, conquistando l’argento agli Europei 2012.