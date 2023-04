Ancelotti: “Io C.t. del Brasile? Solo chiacchiere”

C'è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed è così, ho un contratto fino al 30 giugno 2024 e mi piacerebbe rispettarlo. - he detto Carlo Ancelotti, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, parlando della possibilità di diventare il nuovo ct del Brasile - Mio figlio Davide? Sta finendo il corso per allenatore di UEFA Pro in Galles, terminerà a maggio, poi potrà allenare qualsiasi tipo di squadra. Non sarà il Basilea, perché si trova bene qui e vogliamo continuare qui. Il giorno che avrà voglia di cominciare da solo, credo che lo farà e anche bene".