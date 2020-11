Napoli senza stipendi, è alta tensione

Non sembra esserci pace in casa Napoli: dopo gli attriti tra Gattuso e la squadra dopo la sconfitta col Milan, comunque smentiti dall’allenatore, che sembra essersi chiarito con i suoi giocatori, la questione si sposta sul lato economico: i partenopei non avrebbero ancora percepito un solo stipendio dall’inizio della stagione. La vicenda, scrive la “Gazzetta dello Sport”, dipende per larga parte dalla crisi dovuta al Coronavirus e crea qualche malconntento a Castel Volturno. Il club, dal canto suo, si è impegnato a rispettare la scadenza imposta dalla Figc, quella del primo dicembre.