Zaniolo vuole essere in forma “Special” per Mou: ecco il centro dove si allenerà

Il talento giallorosso è tornato a La Spezia: proseguirà il recupero al Kinemove Center di Pontremoli, a mezz'ora da casa sua. La struttura in passato ha seguito anche Juan Jesus, Kolarov, Javier Zanetti e Cambiasso

Iacopo Erba

Semaforo verde. Zaniolo dopo un'intera stagione rivede finalmente la luce e punta a tornare protagonista nella prossima stagione. Mourinho lo aspetta a braccia aperte e il centrocampista vuole farsi trovare in un perfetto stato di forma. La visita con il professor Fink, che ha seguito fin dall'inizio il decorso clinico dopo l'operazione al legamento crociato del ginocchio, è andata bene e ha fatto scattare il via libera alla prossima fase, che prevederà anche la possibilità di scendere in campo con la Primavera. Per l'ultimo step della riabilitazione, riporta Stefano Carina sul Messaggero, sarà coinvolto un centro specialistico e all'avanguardia: il Kinemove Center.

La catena, specializzata nella riabilitazione completa dello sportivo e in particolare del calciatore, ha sede nei due quartier generali di La Spezia e Pontremoli. E' proprio in quest'ultimo che Nicolò sarà accolto, a mezz'ora dalla sua abitazione dove ha già fatto rientro. Aperto nel 2005, spazia su ben 4000 metri quadri tra strutture sportive (piscine, palestre, piste di atletica e campi da calcio) ed altri servizi essenziali. Il talento giallorosso avrà a disposizione uno staff all'avanguardia composto da fisiatri, ortopedici, radiologi-ecografisti, fisioterapisti e preparatori atletici capeggiato dal professore Gian Nicola Bisciotti. Coinvolto in prima persona nel mondo del calcio sin dal 1999, fino al 2009 ha rivestito il ruolo di preparatore atletico dell'Inter, dove ha lavorato negli staff, tra gli altri, di Lippi, Mancini e lo stesso Mourinho.

Bisciotti è stato per 4 anni anche coinvolto nella nazionale algerina, dal 2010 al 2014. Zaniolo sfrutterà il centro soprattutto per riprendere una condizione atletica ottimale, avendo già di fatto completato il percorso di recupero post-traumatico. Il contatto con la Roma resterà comunque costante. Il Kinemove Center in passato ha accolto anche un altro membro della rosa della Roma: si tratta di Juan Jesus. Tra gli altri ospiti illustri ritroviamo Javier Zanetti e Cambiasso, oltre ad un ex giallorosso come Kolarov.