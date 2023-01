Zaniolo, pochi passaggi e imprecisi: è tra i peggiori in Serie A

Il 22 giallorosso fatica a trovare la concretezza giusta. I dati sui passaggi effettuati e sui tiri in porta non lasciano spazio ad interpretazioni

Gli alibi sono finiti. A quasi due anni dal ritorno in campo dopo il secondo infortunio al ginocchio, Nicolò Zaniolo non riesce a scrollarsi di dosso dubbi e critiche. Il 22 romanista è il 309esimo calciatore della Serie A per passaggi tentati (174), una media che sfiora gli appena 12 a partita. Nella Roma hanno fatto peggio solo Belotti, Volpato, Shomurodov, Bove, Kumbulla e Vina. Sommando i loro minuti in campo insieme, non vantano lo stesso numero di quelli di Nicolò. Anche il dato sulla precisione lascia a desiderare: sono 121 quelli arrivati a destinazione (69.5%) , valore che lo piazza all'ultimo posto della speciale classifica.

C'era una volta il gol

La caratteristica che lo aveva contraddistinto nei primi anni di carriera, era la sua capacità di tagliare in due le formazioni avversarie, anche grazie alla forza fisica, pur mantenendo lucidità sotto porta. L'esempio lampante è stato il suo primo gol in Serie A contro il Sassuolo. Quaranta metri palla al piede, dribbling su Ferrari, Consigli messo fuori causa e pallonetto dolce. Quest'anno Zaniolo ha tentato 38 dribbling, nessuno nella Roma ha fatto di più. Quelli portati a termine sono però appena 9, ovvero circa il 23.7%. Per quanto riguarda i tiri tentati verso la porta avversaria invece, hanno fatto meglio di lui (28) solo gli altri 3 componenti dei "Fab Four". Le conclusioni che hanno centrato il bersaglio però sono appena 7, numero che giustifica lo zero alla voce "gol segnati in campionato".