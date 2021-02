Zaniolo pensa alla Roma e punta il rientro: “E’ ora di brillare” – FOTO

Con la Roma nella testa. Nicolò Zaniolo continua a vivere l’ultima fase del proprio recupero dall’infortunio al legamento crociato come una sorta di leone in gabbia. Attraverso il proprio profilo Instagram il centrocampista ha postato una foto con la maglia giallorossa, allegandovi un messaggio inequivocabile: “E’ tempo di brillare!”.

Un messaggio che fa sicuramente onore al ragazzo, che non vede l’ora di tornare ad aiutare in campo la Roma anche per giocarsi le sue chances di convocazione ai prossimi europei. Decisamente più prudente il tecnico Fonseca, che soltanto ieri in conferenza stampa ha precisato come, pur apprezzando il suo atteggiamento, la priorità sia recuperare Zaniolo nelle migliori condizioni possibili, senza alcuna forzatura. Una scelta fatta anche di comune accordo con il professor Fink, specialista che ha seguito il giocatore dall’inizio del suo percorso riabilitativo.