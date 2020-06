Zaniolo, ok l’intervento al naso: “Da oggi faccio i buchi in campo” – FOTO

“Da oggi giuro faccio i buchi in campo. Ci vediamo tra poco”. Nicolò Zaniolo ha usato il suo profilo Instagram per aggiornare i tifosi sulle sue condizioni dopo l’intervento al naso di stamattina. L’operazione è andata bene e risolverà il suo problema di respirazione. Era un intervento previsto da tempo vista l’ipertrofia dei turbinati, la struttura del naso che svolge una funzione primaria nel filtraggio dell’aria attraverso le narici. Starà fermo circa due-tre giorni, ma già dalla prossima settimana farà stabilmente il suo ritorno con il gruppo, dopo aver svolto qualche esercitazione tattica con i compagni già in questi giorni. L’obiettivo è quello di tornare in campo il 15 luglio contro l’Hellas Verona, un paio di settimane dopo il suo ventunesimo compleanno. Ieri Petrachi ha cercato di buttare un po’ di acqua sul fuoco sull’ipotesi cessione: “È il giocatore che emoziona i tifosi, faremo di tutto per tenerlo. Anche se poi il mercato ti mette davanti a tante difficoltà”.