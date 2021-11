Zaniolo, le ginocchia un affare di famiglia: si opera pure la sorella

Benedetta, sorella minore dell'attaccante della Roma con la passione per la danza, subirà un intervento al menisco

Un altro Zaniolo sta per operarsi al ginocchio, ma stavolta non si tratta di Nicolò. Ad andare sotto i ferri sarà la sorella, Benedetta. Su Instagram, la più piccola della famiglia ha annunciato l'infortunio e l'operazione imminente: "Purtroppo mi sono rotta il menisco e domani (oggi, ndc) affronterò un intervento al ginocchio. Spero di riprendermi il prima possibile, sto cercando la forza in me di non mollare mai". Benedetta, che spera di sfondare nella danza, si era già fatta male al ginocchio lo scorso anno e, sempre su Instagram, aveva commentato ironicamente: "Diciamo che non è la nostra parte del corpo preferita".