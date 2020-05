Zaniolo, la foto sui social con la Sud fa impazzire i tifosi. E anche Fedez commenta

Metti Zaniolo sotto la Curva Sud, aggiungi la storia coreografia “Figli di Roma, capitani e bandiere: questo è il vanto che non potrai mai avere”, ed ecco il post che fa impazzire i romanisti. Nicolò Zaniolo ieri ha pubblicato su Instagram una foto – ritoccata ovviamente, visto che quell’anno il talento della Roma non era ancora in giallorosso – che ha raccolto boom di like e di commenti dai tifosi. Che l’hanno letto anche come un messaggio d’amore e di fedeltà in un momento in cui spesso si parla di una possibile cessione in estate a causa dei conti in rosso: “Ti stai prendendo una bella responsabilità, prova ad andartene adesso”, è uno dei tanti commenti d’amore arrivati in pochi minuti.

Tra i commenti ne è arrivato uno speciale: quello di Fedez, cantante che Nicolò ascolta spesso (con la canzone “Senza pagare” Zaniolo ha bagnato l’esordio in Nazionale) ma che spesso ha ammesso di essere tutt’altro che appassionato al calcio. Ecco perché le tre emoticon del fuoco, a cui il giallorosso ha risposto con un cuore, hanno attirato la curiosità di tanti. Bolle qualcosa in pentola fuori dal terreno di gioco?