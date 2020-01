Zaniolo e il messaggio social della mamma: “Non perdere mai il sorriso” – FOTO

E’ un momento difficile per Zaniolo. Probabilmente il più complicato della sua giovane carriera da calciatore. Contro la Juventus è arrivata la rottura del legamento crociato anteriore. Lunedì è stato operato e la riabilitazione è già iniziata con un solo obiettivo nella testa: provare a esserci per Euro 2020. In questi giorni a Villa Stuart i genitori non lo hanno mai lasciato solo e oggi la mamma scrive su Instagram: “Il sorriso non lo perdere mai…qualsiasi cosa accada”.