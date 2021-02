Zaniolo e i brividi della Curva Sud: “Ci vediamo molto presto” – FOTO

Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo e abbracciare i propri compagni. Il numero 22 della Roma ha superato finalmente il Covid che lo aveva tenuto chiuso in casa anche quando poteva correre in campo. Lui ha continuato ad allenarsi da solo sul tappeto, facendo sempre il conto alla rovescia. Gli mancano le partite e soprattutto l’abbraccio dei suoi tifosi, con cui in questi mesi ha creato un legame sempre più forte. Sulla sua storia Instagram, poi cancellata, Zaniolo ha condiviso un video del padre Igor che diceva: “Quanto ci manca lo stadio”, ovviamente quello pieno con la Curva Sud a cantare. E Nicolò lo ha ripostato aggiungendo: “Brividi! A presto, molto presto” con le emoji delle due dita in segno di vittoria e il razzo. Proprio quello che Zaniolo non vede l’ora di rimettere ai piedi per sfrecciare di nuovo in campo.