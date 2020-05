Zaniolo, auguri social alla mamma. Francesca Costa: “Te e tua sorella il mio orgoglio” – FOTO

“Auguri a te, tutto il resto lo sai già” è il messaggio di Nicolò Zaniolo tra un allenamento e l’altro attraverso una storia Instagram alla madre per la festa della mamma. Il tutto accompagnato da una foto che li ritrae insieme. Non tarda ad arrivare la risposta di Francesca Costa sempre sui social: “Amore mio grazie di avermi reso mamma per la prima volta. Te e tua sorella siete il mio orgoglio e la ragione per cui vivo. Essere vostra madre è la cosa più bella che ci sia. Grazie”.