Zaniolo, addio Sara: ecco Elisa Visari, la nuova fiamma di Nicoló – FOTO

Elisa Visari è la nuova fiamma di Nicolò Zaniolo. Nella storia del centrocampista giallorosso dunque non c’è più spazio per Sara Scaperrotta nonostante qualche giorno fa fosse uscita una sua intervista tutta rosa e fiori sul loro rapporto. “Matrimonio? Ne parliamo, sogniamo. Ma è ancora troppo presto, ci penseremo più in là. Per ora comunque è come se convivessimo, dormo tutti i giorni da lui” aveva detto la ragazza. Ora, però, nella vita del talento della Roma c’è un’altra ragazza, considerata tra le giovani promesse del cinema italiano.

Scheda 1 di 5