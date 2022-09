Zanetti: “Satriano ha un buco sul naso, in altre partite è stato dato rigore”

Il tecnico dell'Empoli sull'episodio del contatto con Cristante: "All'arbitro ho chiesto uniformità, faccio a capire il metro di giudizio. Orgoglioso dei miei, ma la Roma deve vincere lo scudetto"

Redazione

Paolo Zanetti commenta la sconfitta contro la Roma per 2-1, orgoglioso della prestazione dell'Empoli ma con qualche dubbio per l'episodio tra Cristante e Satriano. Il tecnico degli azzurri ha parlato nel postpartita:

ZANETTI A SKY SPORT

Mourinho le ha fatto i complimenti. "I suoi complimenti fanno sempre piacere, poi conta solo il risultato e siamo amareggiati".

Alla fine c'è il rammarico per come avete giocato. "Usciamo non ridimensionati, ma convinti che possiamo fare bene. Loro sono stati più concreti, noi abbiamo preso due pali, abbiamo fatto la partita che volevamo fare, senza fare barricate, anche in dieci abbiamo continuato ad attaccare e questa è la mentalità che voglio. Sono orgoglioso della mia squadra, avevamo anche assaporato la possibilità di prendere qualche punto".

Sul rosso ad Akpa-Akpro. "Ho fatto una chiacchierata tranquilla con l'arbitro, il ragazzo fa per prendere la palla senza cattiveria, è un fallo di gioco, semplice. Mi sembrava un rosso un po' severo, soprattutto nel nostro momento migliore".

Cosa serve in più per segnare e vincere? "Io conto le occasioni, non posso mettermi a confrontare i nostri attaccanti con quelli della Roma. Sarebbe ingiusto, normale che loro hanno dei campioni, sono la Roma e devono vincere lo scudetto. Noi lottiamo per altri obiettivi, oggi abbiamo anche avuto sfortuna ma i miei attaccanti si muovono sempre meglio. Non devono perdere la fiducia, supportati da un gioco di squadra importante. Se si vuole proporre calcio contro la Roma bisogna anche accettare la coperta corta e di subire qualcosa. Potevamo mettere un pullman davanti alla porta e sperare in Dio, ma noi abbiamo un altro concetto".

Ha parlato con l'arbitro anche dell'episodio in area tra Cristante e Satriano? "Semplicemente ho chiesto uniformità, perché non ho capito bene come funziona. Ho visto Spezia-Sassuolo, dove lo Spezia ha avuto un rigore per una sbracciata di Ferrari. E qui nello stesso modo c'è una gomitata dove prende sul naso Satriano che ha un buco, quindi il contatto c'è stato. Faccio fatica a capire il metro di giudizio e probabilmente non lo capirò mai".

ZANETTI A DAZN

La reazione dopo il palo di Akpa. E’ stata sfortuna? "No, non esiste. Dobbiamo essere più precisi. Non posso dire nulla alla squadra, ha fatto una partita coraggiosa mettendo in difficoltà la Roma e lo abbiamo fatto bene. Dobbiamo migliorare nella concretezza”.

Dybala ha fatto la differenza? “Sì lo sapevamo, quando si gioca con grandi squadre hanno campioni che spostano gli equilibri. Lo abbiamo combattuto con il gioco di squadra. Hanno vari campioni, non solo Dybala, ma lui ha spostato gli equilibri. Voglio però rimarcare lo spirito della mia squadra”.

Le risposte che avete dato sono giuste? "Dobbiamo essere lucidi anche se le vittorie non arrivano. La continuità di prestazione porta risultati a lungo termine. Dobbiamo lavorare, credere in quello che facciamo. Posso dire poco ai ragazzi, spingono a mille tutta la settimana. Fanno tutto quello che gli chiedo e i risultati arriveranno. Sono dispiaciuto per loro perché si meritano una soddisfazione”.