Zambrotta sicuro: “Mi rivedo in Spinazzola. Ha il mio modo di giocare e sa fare entrambe le fasi”

L’ex terzino della Juventus e del Milan Gianluca Zambrotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare delle ultime novità calcistiche e anche per cercare di spiegare il cambiamento e l’evoluzione nel ruolo dell’esterno. Queste le sue considerazioni: “Negli ultimi anni il ruolo del terzino è stato un po’ modificato, riadattato. Anche grazie a giocatori come Dani Alves, Maicon che erano più attaccanti che difensori. Uno attuale che mi ha impressionato molto è Theo Hernandez del Milan, ha grande personalità e grande tecnica, poi c’è Spinazzola che può ricordare il mio modo di giocare, sa fare entrambe le fasi, difensiva e offensiva, sicuramente fa comodo a qualsiasi tipo di allenatore“.