Zalewski convocato dalla Polonia per le partite di Nations League

Nicola Zalewski è stato inserito nella lista dei convocati per le prossime partite della Polonia. La nazionale del c.t Michniewicz affronterà Olanda e Galles rispettivamente il prossimo 22 e 29 settembre. Un bel riconoscimento, che però ormai non fa più notizia, per il classe 2002 che ha ormai definitivamente conquistato la nazionale maggiore polacca grazie al grande rendimento mostrato in particolar modo la scorsa stagione con la Roma.