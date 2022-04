Zalewski, 23 minuti di qualità che hanno cambiato la Roma

Il classe 2002 è ormai il titolare della fascia sinistra aspettando il rientro e pieno regime di Spinazzola

Non è più una novità ormai che il giorno dopo la partita della Roma si parli della prestazione di Nicola Zalewski. Il ragazzo della Primavera a suon di ottime gare si è conquistato il posto da titolare sulla fascia sinistra. Giovedì dopo la sua uscita dal campo è arrivato il vantaggio del Bodo. Ieri invece ci ha messo del suo nella rimonta contro la Salernitana. Solo 23 minuti in campo per il classe 2002 che ha sostituito El Shaarawy: ennesima prova insufficiente per il faraone che tra infortuni e prestazioni sotto tono vede poco il campo. Il ragazzo d'oro di Mourinho ha dato spinta alla Roma che fino a quel momento faticava a trovare spazi per superare il muro granata. Il "no" a Verona e Venezia a gennaio è stato una salvezza per i giallorossi.