Young Boys-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma prepara l’esordio in Europa League. Giovedì Fonseca e i suoi sfideranno a Berna lo Young Boys. Il fischio d’inizio è fissato per le 18.55. Mercoledì i giallorossi partiranno per la Svizzera e in serata ci sarà la conferenza stampa del tecnico, affiancato da un giocatore. Sarà la prima di sei sfide nel Girone A, per provare ad accedere alla fase ad eliminazione diretta. Le altre due sfidanti sono i romeni del Cluj e i bulgari del CSKA Sofia.

Young Boys-Roma: probabili formazioni

Con il tour de force appena all’inizio Paulo Fonseca ragiona già su un primo turnover, anche in vista della sfida di lunedì prossimo contro il Milan a San Siro. Il primo cambio dovrebbe esserci in porta, con il ritorno tra i pali di Pau Lopez. Con Smalling infortunato e Mancini squalificato in difesa Ibanez e Kumbulla sono sicuri del posto. Cristante sarà in campo, ma resta da capire se come centrale della difesa a tre o come mediano nel 4-2-3-1. A centrocampo chance per Villar. In avanti dal primo minuto Perez e Mayoral.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lefort, Garcia; Fassnacht, Lustenberger, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Kumbulla, Ibanez, Spinazzola; Cristante, Villar; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

Young Boys-Roma, orario e dove vedere la partita in tv e streaming

Young Boys-Roma sarà trasmessa dalle 18.55 di giovedì 22 ottobre in diretta tv su Sky. La sfida sarà visibile poi in diretta streaming su Sky Go, su smartphone e tablet, oltre che su pc e notebook, scaricando l’app oppure collegandosi al sito ufficiale tramite browser. Un’altra opzione è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand della tv satellitare.