Fonseca: “Kolarov e Dzeko hanno bisogno di rifiatare. Kalinic giocherà domani dall’inizio”

Secondo impegno in Europa League per la Roma di Fonseca. Domani sera alle 18.55 a Graz i giallorossi affronteranno il Wolfsberger di Struber per giocarsi la vetta del raggruppamento. L’intento è dare seguito alla vittoria esterna con il Lecce per aumentare il morale e infilare un altro filotto di risultati utili consecutivi prima della pausa delle Nazionali, che arriverà dopo il match casalingo in campionato con il Cagliari. Il tecnico lusitano, accompagnato da Federico Fazio, si è espresso così in conferenza stampa:

Che tipo di partita si aspetta?

“Mi aspetto un match difficile, contro un avversario che ha vinto bene all’esordio con i tedeschi. Una squadra con qualità, ho avuto modo di vedere la partita e hanno meritato la vittoria. Sono una squadra aggressiva e temibile in contropiede”.

Kolarov e Dzeko non hanno mai riposato. Potrebbero partire dalla panchina con Kalinic dall’inizio?

“Domani vedrete se giocheranno o meno, è una possibilità. Sicuramente hanno bisogno di tirare il fiato ma domani vedrete la formazione”.

Le assenze di Pellegrini e Mkhitaryan la costringeranno a scelte obbligate in attacco. Se domani la Roma riuscisse a vincere ipotecherebbe il passaggio del girone?

“Come ho sempre detto, quello che conta per noi è la prossima partita. Scenderemo in campo con ambizione e con voglia di vincere. Senza fare troppi conti. Per quanto riguarda le assenze, ho altri calciatori che mi danno fiducia e certezze. Sono convinto che faremo un’ottima partita”.

A Lecce era sembrato da subito che Pellegrini avesse un infortunio, su Mkhitaryan era sembrato più ottimista. Quest’ultimo aveva un problema da tempo o un altro tipo di situazione?

“Mkhitaryan già lamentava un fastidio all’adduttore. Chiaramente con questo alto numero di partite ravvicinate era chiaro che in qualche modo potesse avere qualche fastidio. Contro l’Atalanta lo abbiamo tenuto fuori, poi stava bene e con il Lecce ha avuto un risentimento”.

Quali sono le condizioni di Kalinic? E Zappacosta, che torna dopo più di un mese?

“Mi volete costringere a rivelare la formazione insomma (ride n.d.r.). Allora farò una concessione. Giocherà Kalinic domani, da un punto di vista fisico sta meglio. Zappacosta sta migliorando ma ancora non può sostenere una partita”.

Vedendo questa squadra giocare in Germania mi è sembrata una squadra molto fisica, simile all’Atalanta diciamo. Domani potrebbe essere quindi una prova dura fisicamente. Ha pensato al tipo di gioco per domani? Risentirà di questo aspetto?

“E’ curiosa questa domanda, perché qualche giocatore mi ha chiesto se giocassimo contro l’Atalanta d’Austria. E’ una squadra fisica e ho preparato il match tendendo conto di questi aspetti, ossia la loro presenza nei duelli fisici”.

Smalling è rientrato e ha giocato due partite. In che percentuale è in questo momento? Che Smalling abbiamo visto? Vista la specificità del ruolo: come centrali ha alternato 4 giocatori. Vuole creare una coppia fissa in difesa?

“La questione dei difensori centrali è simile a quella dei mediani. Mi concentro però partita per partita, non mi concentro su coppie fisse. Penso solo a chi è al meglio per affrontare il match. Smalling si è mostrato a un buon livello, ma considerando il posizionamento e abitudine difensiva può ancora migliorare molto”.

Vi ha aiutato la prestazione del Wolfsberger contro il Mönchengladbach per non sottovalutarli?

“Noi abbiamo visto diverse partite come facciamo di solito in questi casi. Abbiamo preparato la nostra strategia per superare questo avversario. Sono rimasto sorpreso positivamente. In fase di sorteggio forse qualche osservatore ha sottovalutato il Wolfsberger, ma ha dimostrato di essere una squadra forte con la vittoria in Germania”.