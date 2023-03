Wijnaldum si carica per il derby: “Partita speciale. Siamo pronti”

Wijnaldum è pronto per il derby. L'olandese si carica sui social a poche ore dall'inizio del match: "Partita speciale in vista. Siamo pronti! Daje Roma". Gini ha saltato la sfida dell'andata a causa dell'infortunio alla tibia. Oggi si gioca un posto da titolare con Matic. L'ex PSG vuole lasciare il segno dopo aver trovato il primo gol in maglia giallorossa contro il Sassuolo. La sua condizione sta crescendo e ha anche ritrovato la nazionale dopo il lungo stop.