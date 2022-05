Viviano: “Nella corsa all’Europa il calendario migliore ce l’ha la Roma”

L'ex portiere ha parlato anche della scorsa giornata di campionato: "Mi aspettavo la vittoria della Fiorentina sui giallorossi"

Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato ai microfoni del Corriere Fiorentino della vittoria della Fiorentina sulla Roma della scorsa giornata di campionato e della corsa all'Europa League. Di seguito riportiamo le sue parole: "Se mi aspettavo la vittoria della Fiorentina contro la Roma? Si, perché la Fiorentina veniva da una serie di risultati negativi e la Roma invece veniva da una partita, quella di giovedì in Conference League, che le ha tolto energie a livello psicofisico. Poi i viola sono partiti subito bene, con un rigore dubbio, anche se ha poi dimostrato di meritare ampiamente la vittoria. Chi favorita per l’Europa? E’ una bella corsa. Credo però che il calendario migliore ce l’abbia la Roma. Noi (la Fiorentina ndr.) dobbiamo andare a Genova con la Samp, che deve ancora salvarsi, e poi in casa con la Juventus".