Vitesse-Roma, niente esami per Zalewski: domani si deciderà sulla convocazione

Il giovane talento giallorosso ha riportato una distorsione alla caviglia contro l'Atalanta, Mourinho spera di riaverlo a disposizione già in Olanda

La Roma può godersi finalmente una certa abbondanza. Mourinho ha praticamente tutta la rosa a disposizione, ad eccezione del solo Spinazzola. Abraham non ha riportato infortuni dopo la botta rimediata con l'Atalanta che non gli ha impedito di finire la partita. Nel match di sabato si è fermato però Nicola Zalewski per una distorsione alla caviglia sinistra. Le prime impressioni portavano a pensare a qualche giorno di stop e un'assenza scontata per la trasferta col Vitesse, ma nelle ultime ore è cresciuto l'ottimismo. Il talento polacco non ha ancora effettuato gli esami, per cui verrà valutata nella giornata di domani (rifinitura in programma alle 11.30). la sua partenza e la convocazione per la sfida di Conference. Da sottolineare c'è che la Roma non tornerà nella capitale dopo il match di domani alle 18.45, ma resterà in Olanda ad allenarsi fino a sabato, quando si trasferirà direttamente a Udine, alla vigilia della partita di domenica. Per cui Zalewski potrebbe comunque partire domani con la squadra e, in caso di assenza per giovedì, provare a mettersi a disposizione per sfidare i bianconeri. Altra opzione è quella che il trequartista si aggreghi ai compagni direttamente sabato o in Friuli, ovviamente se le risposte dei prossimi giorni saranno positive e Mourinho potrà contare su quello che è diventato un titolare a tutti gli effetti.