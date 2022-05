Vitesse, Letsch: “Ho rispetto per Mourinho. Con la Roma abbiamo giocato bene”

Le parole del tecnico degli olandesi sullo Special One e sulla gara di Conference League giocata contro i giallorossi a marzo

Letsch, allenatore del Vitesse, è tornato a parlare della Roma e di Mourinho. Il mister degli olandesi ha commentato le parole dello Special One dopo la gara d'andata in Conference League. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito Vi.nl"Nel primo tempo era infastidito? Questo è stato un complimento per noi. Ho molto rispetto per Mourinho. Se una persona del genere lo dice, fa impressione. Aveva anche ragione, abbiamo giocato bene".