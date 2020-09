Villar scalpita: “Prove finite, la Serie A è tornata” – FOTO

Ieri l’ultimo test amichevole del pre-campionato della Roma contro il Cagliari (finito 2-2), oggi una giornata di relax e da domani di nuovo in campo per preparare la sfida di sabato per l’esordio contro il Verona. Villar, intanto, conta i giorni che lo separano allo start della nuova stagione e sui social scrive: “Prove finite, la Serie A è tornata”. Dichiarazioni che si aggiungono a quelle rilasciate dopo l’amichevole con il Frosinone: “Quest’anno mi aspetto di giocare di più”.