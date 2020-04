Villar lascia la diretta: “Vi devo salutare, ho una call di squadra con Pallotta” – VIDEO

“Mancare l’accesso in Champions sarebbe una delusione, ma non un fallimento”, lo ha detto Villar in un’intervista organizzata dalla Federazione della Comunità Valenciana e dove hanno partecipato altri tre calciatori: Pau Torres del Villarreal, Pedro Chirivella del Liverpool e Pepelu del Tondela. Di tanti temi ha parlato il centrocampista della Roma, da gennaio trasferitosi nella Capitale dall’Elche, e che si è reso protagonista di un simpatico siparietto che lo ha costretto ad abbandonare la diretta (minuto 51:20). “Ora vi devo lasciare, mi stanno chiamando, abbiamo una video-conferenza con il presidente Pallotta che vuole incontrare la squadra”, così si è giustificato il centrocampista spagnolo.