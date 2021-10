Villar, indizio social sul futuro: il tempo a Roma sta per finire – FOTO

Il centrocampista spagnolo è sempre più lontano dal club giallorosso

GonzaloVillar con una storia su Instagram ha fatto intendere che il suo addio alla Roma è sempre più vicino. Mentre la squadra è in viaggio per Cagliari, in vista della partita di domani sera, Villar continua a parlare sui social. Il centrocampista ha mostrato il panorama che si vede dalla sua abitazione, con una piccola clessidra vuota (nelle emoji ce n'è anche una piena) posta accanto alla geolocalizzazione su Roma. Tutto porta in una direzione diversa dalla capitale e da Trigoria. L'addio potrebbe arrivare a gennaio e questo permetterebbe alla società di prendere un nuovo giocatore che sia all'altezza delle richieste di José Mourinho.