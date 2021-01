Villar in nazionale? Lui risponde: “Speriamo che Luis Enrique abbia Dazn” – FOTO

Un’altra buona prestazione per Gonzalo Villar, tra i più positivi in casa Roma nella partita giocata contro la Sampdoria. Lo spagnolo sta vivendo un ottimo momento di forma e molti, su Twitter, hanno chiesto a Luis Enrique la sua convocazione nella nazionale spagnola. Una “petizione” virtuale commentata anche dallo stesso Villar, che scherzosamente ha twittato in dialetto romano: “Speriamo che c’ha Dazn a casa sua…“.

Successivamente è intervenuta Giulia Mizzoni, giornalista di Dazn (oggi era a bordocampo allo stadio Olimpico): “Ce l’ha, ce l’ha…“, ha scritto riferendosi a un possibile abbonamento alla piattaforma sportiva da parte di Luis Enrique. “Speriamo bene“, ha replicato il numero 14. Chissà se l’ex tecnico romanista penserà a lui al momento delle prossime convocazioni della Roja. La nazionale spagnola tornerà in campo a fine marzo, per le partite contro Grecia, Georgia e Kosovo.