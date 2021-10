Villar, gli auguri malinconici a El Shaarawy: “Sei stato un fratello” – FOTO

Sui social un altro indizio sul futuro dello spagnolo

Gonzalo Villar continua a dare segnali su un futuro lontano da Roma. "Tanti auguri Zio... sei stato un fratello per me sin dal primo giorno" ha scritto il giovane spagnolo, in occasione degli auguri social al compagno di squadra Stephan El Shaarawy. Villar ha lasciato intendere che l'addio a Trigoria sembra essere ormai prossimo.