Villar e l’esordio: “Non lo dimenticherò mai, spero sia la prima di tante partite con la Roma” – FOTO

Serata funesta per la Roma in casa del Sassuolo. I giallorossi cadono 4-2 al ‘Mapei Stadium’ dopo un primo tempo da incubo, completamente da buttare. Fonseca, almeno, può ricominciare anche dall’esordio dei nuovi acquisti spagnoli. Oltre a Carles Perez, infatti, ha debuttato Gonzalo Villar, appena arrivato dall’Elche. Il classe ’98, che potrebbe essere nuovamente chiamato in causa già venerdì con il Bologna vista l’emergenza a centrocampo, ha celebrato l’esordio sui social. “Non dimenticherò mai questo giorno. Spero sia la prima di tante partite con questa maglia. Peccato non aver guadagnato i tre punti”, ha scritto Villar su Instagram.