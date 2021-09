Villar: “Abbiamo una rosa forte, Mou può stare tranquillo. Testa al Verona”

Le parole del centrocampista: "Non abbiamo fatto niente di niente ma siamo contenti di come è iniziata la stagione"

Oggi è partito titolare, anche se nel secondo tempo Mourinho l'ha sostituito con Veretout . Gonzalo Villar ha parlato al termine della partita a Roma Tv+: "Siamo contenti perché abbiamo fatto una buona partita, non è facile perché siamo in una competizione nuova per tutti, anche per noi, e non sappiamo come sono le squadre. Adesso riposiamo e continuiamo così".

Chi scende in campo non fa la differenza e questo è un punto in più perché la squadra ha bisogno di 20 titolari come dice Mourinho... Sì abbiamo una rosa forte, non importa chi gioca, siamo tutti preparati per quando il mister vuole farci giocare. Abbiamo tanta qualità, non solo i titolari ma tutta la rosa e il mister può stare tranquillo.