Vierchowod: “Roma, problema a centrocampo. Spinazzola determinante in Nazionale”

Pietro Vierchowod torna a parlare di Roma. L'ex difensore, campione d'Italia con Liedholm nella stagione '82-'83, è intervenuto al programma Maracanà di TMW Radio e ha commentato il numero significativo di gol presi dai giallorossi nelle ultime due stagioni. "Per esperienza posso dire che l'anno in cui andai al Milan avevamo una difesa forte. In mezzo al campo avevamo giocatori che non tornavano mai e fummo tra i peggiori lì dietro. Se il centrocampo non fa filtro, il gol lo prendi sempre". Subito dopo Vierchowod rilascia una dichiarazione sull'imminente debutto della Nazionale Italiana, accennando all'importanza di Spinazzola: "Sarà determinante Spinazzola, che deve affondare a sinistra. In mezzo al campo poi Locatelli, se riesce a fare un buon filtro".