Verso Braga-Roma, il programma della vigilia: rifinitura e conferenza

La prossima settimana la Roma tornerà a giocare l’Europa League: alle 18:55 i giallorossi affrontano il Braga per i sedicesimi del trofeo. Come di consueto, alla vigilia del match i due club svolgono la rifinitura e i tecnici intervengono in conferenza stampa. Per quanto riguarda i giallorossi, alle 10:30 si alleneranno a Trigoria per poi partire alla volta della città lusitana. Questo il programma della vigilia:

Mercoledì 17 febbraio

Ore 10:30 – Rifinitura della Roma a Trigoria

Ore 11:30 – Rifinitura del Braga

Ore 13:30 – Conferenza stampa di Carlos Carvalhal e un giocatore

Ore 19:30 – Conferenza stampa di Paulo Fonseca e un calciatore