Verona-Roma, ammenda per Juric: ha guidato la squadra dalla tribuna nonostante la squalifica

Il match tra Verona e Roma continua a lasciare strascichi. Dopo lo 0-3 a tavolino, per cui il club giallorosso presenterà reclamo, e le conseguenti dimissioni del segretario generale Pantaleo Longo, anche l’Hellas dovrà fare i conti con una sanzione. Il Giudice Sportivo, infatti, ha punito il tecnico dei gialloblù Ivan Juric con un’ammenda di 5000 euro. “In violazione dell’art 21 comma 9 CGS, in più occasioni durante l’incontro, il tecnico ha impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica (in panchina c’era il vice Matteo Paro, ndr); infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale”, si legge sul comunicato.