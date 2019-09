Dopo i complimenti (meritati) per le prime due partite in giallorosso, Jordan Veretout deve fare i conti con le prime critiche. Da un suo errore è scaturito il gol dell’1-0, realizzato poi da Duvan Zapata. Una lezione per il futuro, ha spiegato il francese, che ha commentato così su Twitter: “Perdere fa sempre male: ma dobbiamo imparare dagli errori, farne di meno e pensare al futuro”.